Путин и Алиев обсудят в Баку армяно-азербайджанское урегулирование
Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудят в Баку вопросы армяно-азербайджанского урегулирования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы к визиту главы государства.
Отмечается, что в ходе переговоров лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.
16 августа пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.
19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.