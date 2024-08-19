Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T
Берлин поставил Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS, артиллерийские снаряды и другое вооружение, следует из обновленного списка военной помощи Украине на сайте правительства Германии.
Согласно обновленной информации, Украина получила от ФРГ зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLS, 14 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников Vector и запчасти к ним, шесть погрузчиков HMEE и бронеавтомобиль Bergepanzer 2.
В новый пакет помощи Киеву также вошли 55 000 аптечек, 700 автоматических винтовок MK 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 с патронами, 50 винтовок CR 308 и средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.
В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В августе стало известно, что Германия до конца года передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5.
Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.