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Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T

Ведомости

Берлин поставил Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS, артиллерийские снаряды и другое вооружение, следует из обновленного списка военной помощи Украине на сайте правительства Германии.

Согласно обновленной информации, Украина получила от ФРГ зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLS, 14 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 надводных дронов, 26 разведывательных беспилотников Vector и запчасти к ним, шесть погрузчиков HMEE и бронеавтомобиль Bergepanzer 2.

В новый пакет помощи Киеву также вошли 55 000 аптечек, 700 автоматических винтовок MK 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 с патронами, 50 винтовок CR 308 и средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.

В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В августе стало известно, что Германия до конца года передаст Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM и еще два IRIS-T SLS, а также порядка 30 танков Leopard 1A5.

Российская сторона не раз критиковала поставки вооружения Украине и требовала их прекратить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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