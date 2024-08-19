Путин утвердил новый состав Совета по науке и образованию

13 июня Путин провел в российском наукограде Дубна заседание Совета по науке и образованию, темой которого стала реализация национальных проектов технологического суверенитета. Президент посетовал, что современные школьники хотят стать блогерами, а не учеными, и призвал совет добиться высокого уровня подготовки учеников по математике, физике и по другим естественнонаучным дисциплинам. Кроме того, он анонсировал расширение программы мегагрантов, объем финансирования будет увеличен до 100 млн руб.