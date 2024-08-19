Путин утвердил новый состав Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новый состав Совета по науке и образованию. Документ опубликован на портале правовой информации.
Должность председателя совета осталась за самим президентом. Как и прежде, его заместителем будет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а помощник президента Андрей Фурсенко сохранил должность секретаря совета.
В составе совета появилось 12 новых членов, среди которых ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Олег Савельев, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и др.
При этом в новом составе больше не числятся бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов, экс-министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и др.
13 июня Путин провел в российском наукограде Дубна заседание Совета по науке и образованию, темой которого стала реализация национальных проектов технологического суверенитета. Президент посетовал, что современные школьники хотят стать блогерами, а не учеными, и призвал совет добиться высокого уровня подготовки учеников по математике, физике и по другим естественнонаучным дисциплинам. Кроме того, он анонсировал расширение программы мегагрантов, объем финансирования будет увеличен до 100 млн руб.