Путин направил президенту Ирана Пезешкиану приглашение на саммит БРИКС в Казани
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан получил от российского лидера Владимира Путина приглашение на предстоящий саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
«В связи с приглашением Путина Пезешкиану принять участие во встрече глав государств – членов БРИКС у президентов есть возможность обменяться мнениями о партнерстве Москвы и Тегерана на этой встрече», – уточнил дипломат.
Канани добавил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана находится на завершающем этапе перед подписанием документа главами двух государств.
14 августа посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Россия и Иран в скором времени подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В начале июля Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. Во время него стороны подтвердили готовность подписать соглашение о сотрудничестве на саммите БРИКС.
23 июля стало известно, что Россия и Иран завершили подготовку договора. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, редакционная работа над документом продолжалась два с половиной года. Закончить текст соглашения удалось во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД стран, которые состоялись в конце июня. Руденко назвал предстоящее подписание документа историческим событием.