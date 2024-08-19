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Путин направил президенту Ирана Пезешкиану приглашение на саммит БРИКС в Казани

Ведомости

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан получил от российского лидера Владимира Путина приглашение на предстоящий саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«В связи с приглашением Путина Пезешкиану принять участие во встрече глав государств – членов БРИКС у президентов есть возможность обменяться мнениями о партнерстве Москвы и Тегерана на этой встрече», – уточнил дипломат.

Канани добавил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана находится на завершающем этапе перед подписанием документа главами двух государств.

14 августа посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Россия и Иран в скором времени подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В начале июля Путин провел телефонный разговор с Пезешкианом. Во время него стороны подтвердили готовность подписать соглашение о сотрудничестве на саммите БРИКС.

23 июля стало известно, что Россия и Иран завершили подготовку договора. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, редакционная работа над документом продолжалась два с половиной года. Закончить текст соглашения удалось во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД стран, которые состоялись в конце июня. Руденко назвал предстоящее подписание документа историческим событием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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