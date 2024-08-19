Путин направил президенту Ирана Пезешкиану приглашение на саммит БРИКС в Казани

23 июля стало известно, что Россия и Иран завершили подготовку договора. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, редакционная работа над документом продолжалась два с половиной года. Закончить текст соглашения удалось во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД стран, которые состоялись в конце июня. Руденко назвал предстоящее подписание документа историческим событием.