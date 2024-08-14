Россия и Иран скоро подпишут договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран в скором времени подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Он [проект договора] отдан в администрации президентов, на их рассмотрение. Как он будет готов, мы выйдем на подписание документа главами двух государств», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).
В начале июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Во время него стороны подтвердили готовность подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве на предстоящем саммите БРИКС в Казани.
23 июля стало известно, что Россия и Иран завершили подготовку договора. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, редакционная работа над документом продолжалась два с половиной года. Закончить текст соглашения удалось во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран, которые состоялись в конце июня. Руденко назвал предстоящее подписание договора историческим событием.