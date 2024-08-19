Республиканцы обвинили Байдена в поведении, достойном импичмента

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, виновным по делу о незаконной покупке оружия. В частности, Хантер при покупке оружия заявил, что не принимает наркотики, что впоследствии оказалось ложью. Если бы он раскрыл данные о своих вредных привычках, то ему, согласно местному законодательству, в покупке оружия должны были отказать. Таким образом, 53-летний Хантер стал первым сыном действующего американского президента, которого признали виновным в совершении уголовного преступления.