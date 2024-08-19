Республиканцы обвинили Байдена в поведении, достойном импичмента
Республиканцы из палаты представителей конгресса США опубликовали отчет о расследовании деятельности президента США Джо Байдена, обвинив его в «поведении, достойном импичмента», связанном с деловыми операциями его семьи.
Так, в отчете утверждается, что Байден злоупотреблял властью и покровительствовал бизнесу членов семьи. Согласно отчету, его родственники и соратники якобы получили более $27 млн от иностранных лиц и организаций с 2014 г., дав им возможность «влиять на Байдена».
Расследование касалось в том числе деятельности украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой являлся Хантер Байден.
Само расследование было начато еще 14 декабря 2023 г., тогда палата представителей США одобрила формализацию расследования по делу об импичменте Джо Байдена. А о поддержке проведения расследования заявлялось еще в сентябре 2023 г. Тогда теперь уже бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти поддержал начало расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену.
11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, виновным по делу о незаконной покупке оружия. В частности, Хантер при покупке оружия заявил, что не принимает наркотики, что впоследствии оказалось ложью. Если бы он раскрыл данные о своих вредных привычках, то ему, согласно местному законодательству, в покупке оружия должны были отказать. Таким образом, 53-летний Хантер стал первым сыном действующего американского президента, которого признали виновным в совершении уголовного преступления.