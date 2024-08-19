Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Республиканцы обвинили Байдена в поведении, достойном импичмента

Ведомости

Республиканцы из палаты представителей конгресса США опубликовали отчет о расследовании деятельности президента США Джо Байдена, обвинив его в «поведении, достойном импичмента», связанном с деловыми операциями его семьи.

Так, в отчете утверждается, что Байден злоупотреблял властью и покровительствовал бизнесу членов семьи. Согласно отчету, его родственники и соратники якобы получили более $27 млн от иностранных лиц и организаций с 2014 г., дав им возможность «влиять на Байдена».

Расследование касалось в том числе деятельности украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой являлся Хантер Байден.

Само расследование было начато еще 14 декабря 2023 г., тогда палата представителей США одобрила формализацию расследования по делу об импичменте Джо Байдена. А о поддержке проведения расследования заявлялось еще в сентябре 2023 г. Тогда теперь уже бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти поддержал начало расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, виновным по делу о незаконной покупке оружия. В частности, Хантер при покупке оружия заявил, что не принимает наркотики, что впоследствии оказалось ложью. Если бы он раскрыл данные о своих вредных привычках, то ему, согласно местному законодательству, в покупке оружия должны были отказать. Таким образом, 53-летний Хантер стал первым сыном действующего американского президента, которого признали виновным в совершении уголовного преступления.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных