Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в упор жителях Курской области

16 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором военнослужащие ВСУ в немецких касках с символикой СС издевались над пенсионером Александром Григорьевым. Он заявлял, что заблудился, на что украинские военные говорили ему идти «пить водку», имитируя немецкий акцент. Предположительно, ролик записали 11 августа. Позже в сети появился еще один видеоролик, на котором Григорьев разговаривает с украинским военным. Дата съемки видео неизвестна, но на нем пенсионер в той же одежде, в которой он был на прошлой видеозаписи.