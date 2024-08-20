Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в упор жителях Курской области
В Судже Курской области зафиксированы факты расстрела мирных жителей вооруженными силами Украины (ВСУ) в разных населенных пунктах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, которые просто расстреляны в упор, в голову, в затылок», – сказал он.
Алаудинов добавил, что украинские военные используют гражданское население как щит. Генерал-майор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что все жертвы будут отомщены.
16 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором военнослужащие ВСУ в немецких касках с символикой СС издевались над пенсионером Александром Григорьевым. Он заявлял, что заблудился, на что украинские военные говорили ему идти «пить водку», имитируя немецкий акцент. Предположительно, ролик записали 11 августа. Позже в сети появился еще один видеоролик, на котором Григорьев разговаривает с украинским военным. Дата съемки видео неизвестна, но на нем пенсионер в той же одежде, в которой он был на прошлой видеозаписи.
В тот же день глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что поиски Григорьева продолжаются. 18 августа дочь пропавшего пенсионера Светлана Петренко рассказала «РИА Новости», что ее отец находится в плену у ВСУ.
Боевые действия в Суджанском районе ведутся с 6 августа. По последним данным Минобороны России, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ.