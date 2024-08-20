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Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в упор жителях Курской области

Ведомости

В Судже Курской области зафиксированы факты расстрела мирных жителей вооруженными силами Украины (ВСУ) в разных населенных пунктах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, которые просто расстреляны в упор, в голову, в затылок», – сказал он.

Алаудинов добавил, что украинские военные используют гражданское население как щит. Генерал-майор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что все жертвы будут отомщены.

16 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором военнослужащие ВСУ в немецких касках с символикой СС издевались над пенсионером Александром Григорьевым. Он заявлял, что заблудился, на что украинские военные говорили ему идти «пить водку», имитируя немецкий акцент. Предположительно, ролик записали 11 августа. Позже в сети появился еще один видеоролик, на котором Григорьев разговаривает с украинским военным. Дата съемки видео неизвестна, но на нем пенсионер в той же одежде, в которой он был на прошлой видеозаписи.

В тот же день глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что поиски Григорьева продолжаются. 18 августа дочь пропавшего пенсионера Светлана Петренко рассказала «РИА Новости», что ее отец находится в плену у ВСУ.

Боевые действия в Суджанском районе ведутся с 6 августа. По последним данным Минобороны России, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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