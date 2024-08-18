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Дочь пропавшего в Курской области пенсионера сообщила, что ее отец в плену у ВСУ

Ведомости

Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Суджи, рассказала «РИА Новости», что ее отец находится в плену.

«Он живой, да. Вчера было видео – они снимали его на видео, он там, у них», – уточнила Петренко.

По данным агентства, на видеозаписи человек, находящийся за кадром, на украинском языке спрашивает пенсионера о его самочувствии, не захватили ли его в плен, не обижали ли, нет ли каких-то травм, и уточняет дату. Пенсионер отвечает, что запись сделана 17 августа, он здоров, но есть проблема с ногами. Мужчину просят предъявить документы, он показывает документ в синей обложке и разворачивает его. Видно, что в паспорте изображен украинский флаг.

Петренко пояснила, что у ее отца в настоящий момент есть гражданство России, а паспорт, демонстрируемый в видеозаписи, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 г.

16 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что поиски Григорьева продолжаются.

В тот же день Telegram-каналы распространили видео, на котором военнослужащие ВСУ в немецких касках с символикой СС издевались над пенсионером. Григорьев на видео заявлял, что заблудился, на что украинские военные говорили ему идти «пить водку», имитируя немецкий акцент. Предположительно, ролик записали 11 августа. Позже в сети появился еще один видеоролик, на котором Григорьев разговаривает с украинским военным. Дата съемки видео неизвестна, но на нем пенсионер в той же одежде, в которой он был на прошлой видеозаписи.

6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 13-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции. По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

МЧС РФ сообщало, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения (ПВР), где находятся около 10 000 человек, среди них 3000 детей. За сутки было доставлено четыре колонны со 160 т гуманитарной помощи, с 6 августа доставлено 1900 т груза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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