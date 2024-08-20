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Минобороны заявило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Ведомости

В России созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей.

За защиту граждан и приграничных территорий от атак беспилотников и других средств нападения отвечают представитель Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ и командующие группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск».

«Хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», – уточнил Белоусов.

В ходе заседания Белоусов также сообщил о распределении обязанностей в совете между замминистрами обороны.

Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Ответственным за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации жителей назначен замминистра обороны Андрей Булыга.

В зону компетенции замминистра Алексея Криворучко входят вопросы военно-технического обеспечения. За медицинское обеспечение будет отвечать начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, за инженерное обустройство и строительство – замминистра Павел Фрадков. Межведомственное взаимодействие и координация будут в ведении замминистра Олега Савельева.

В Курской области уже две недели продолжаются бои ВС России и военных вооруженных сил Украины. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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