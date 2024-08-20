Минобороны заявило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»
В России созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей.
За защиту граждан и приграничных территорий от атак беспилотников и других средств нападения отвечают представитель Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ и командующие группировками «Белгород», «Курск» и «Брянск».
«Хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», – уточнил Белоусов.
В ходе заседания Белоусов также сообщил о распределении обязанностей в совете между замминистрами обороны.
Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Ответственным за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации жителей назначен замминистра обороны Андрей Булыга.
В зону компетенции замминистра Алексея Криворучко входят вопросы военно-технического обеспечения. За медицинское обеспечение будет отвечать начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, за инженерное обустройство и строительство – замминистра Павел Фрадков. Межведомственное взаимодействие и координация будут в ведении замминистра Олега Савельева.
В Курской области уже две недели продолжаются бои ВС России и военных вооруженных сил Украины. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.