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ВС РФ сорвали атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России сорвали атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька», – говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и раненными. Кроме того, было уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

По последней информации Минобороны, за сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 24 единиц бронетехники. Среди них – боевая машина пехоты, бронетранспортеры, бронированные машины, минометы и станция радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 4130 военнослужащих.

В Курской области уже две недели продолжаются бои ВС РФ и военных ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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