ВС РФ сорвали атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов Курской области
Вооруженные силы России сорвали атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька», – говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и раненными. Кроме того, было уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.
По последней информации Минобороны, за сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 24 единиц бронетехники. Среди них – боевая машина пехоты, бронетранспортеры, бронированные машины, минометы и станция радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 4130 военнослужащих.
В Курской области уже две недели продолжаются бои ВС РФ и военных ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.