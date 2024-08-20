Евкуров назначен замглавы Координационного совета по безопасности приграничья РФ
Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом на заседании сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
Глава ведомства также сообщил и о других назначения в рамках совета. По каждой задаче определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок, подчеркнул он.
«Заместителем руководителя Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области. <…> Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», – сказал Белоусов.
О создании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей стало известно 15 августа, соответствующий приказ издал министр обороны. Белоусов тогда пояснил, что цель этой структуры – «повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».
Совет была сформирован после того, как 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с войсками России. Кроме того, противник активизировал обстрелы Белгородской области. В этих регионах, а также в Брянской области ввели режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также действует режим ЧС федерального характера.