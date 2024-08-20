Евкуров назначен замглавы Координационного совета по безопасности приграничья РФ

Совет была сформирован после того, как 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с войсками России. Кроме того, противник активизировал обстрелы Белгородской области. В этих регионах, а также в Брянской области ввели режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также действует режим ЧС федерального характера.