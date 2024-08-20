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Евкуров назначен замглавы Координационного совета по безопасности приграничья РФ

Ведомости

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем руководителя Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом на заседании сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

Глава ведомства также сообщил и о других назначения в рамках совета. По каждой задаче определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок, подчеркнул он.

«Заместителем руководителя Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области. <…> Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», – сказал Белоусов.

О создании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей стало известно 15 августа, соответствующий приказ издал министр обороны. Белоусов тогда пояснил, что цель этой структуры – «повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».

Совет была сформирован после того, как 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с войсками России. Кроме того, противник активизировал обстрелы Белгородской области. В этих регионах, а также в Брянской области ввели режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также действует режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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