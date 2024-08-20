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Минобороны решило проблемы с поставками спецсредств в Белгородскую область

Ведомости

Минобороны РФ решило проблемы, связанные с поставками квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов, прицелов и тепловизоров в Белгородскую область. Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев.

«В настоящее время координируем загрузку и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов. Срок – к исходу завтрашнего дня», – сказал он, добавив, что ответственные должностные лица Минобороны приняли все решения.

По информации военного ведомства, всего с начала работы оперативная группа ведомства получила 25 проблемных вопросов, которые связаны с обеспечением прикрытия государственной границы. 12 вопросов поступили из Курской области, из них решены 11. В регион направлены запрошенные квадрокоптеры, противодронные ружья, средства радиоэлектронной борьбы и др.

От Брянской области было получено семь вопросов. Согласно сообщению Минобороны, на контроле оперативной группы находится получение радиостанций, а также комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам. Они должны поступить из центров материально-технического обеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса до 21 августа.

В Курской области уже две недели продолжаются бои ВС России и военных вооруженных сил Украины. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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