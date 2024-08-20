Минобороны решило проблемы с поставками спецсредств в Белгородскую область
Минобороны РФ решило проблемы, связанные с поставками квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов, прицелов и тепловизоров в Белгородскую область. Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления обороной генерал-лейтенант Юрий Корсачев.
«В настоящее время координируем загрузку и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов. Срок – к исходу завтрашнего дня», – сказал он, добавив, что ответственные должностные лица Минобороны приняли все решения.
По информации военного ведомства, всего с начала работы оперативная группа ведомства получила 25 проблемных вопросов, которые связаны с обеспечением прикрытия государственной границы. 12 вопросов поступили из Курской области, из них решены 11. В регион направлены запрошенные квадрокоптеры, противодронные ружья, средства радиоэлектронной борьбы и др.
От Брянской области было получено семь вопросов. Согласно сообщению Минобороны, на контроле оперативной группы находится получение радиостанций, а также комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам. Они должны поступить из центров материально-технического обеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса до 21 августа.
В Курской области уже две недели продолжаются бои ВС России и военных вооруженных сил Украины. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.