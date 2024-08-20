Минобороны решило проблемы с поставками спецсредств в Белгородскую область

По информации военного ведомства, всего с начала работы оперативная группа ведомства получила 25 проблемных вопросов, которые связаны с обеспечением прикрытия государственной границы. 12 вопросов поступили из Курской области, из них решены 11. В регион направлены запрошенные квадрокоптеры, противодронные ружья, средства радиоэлектронной борьбы и др.