Конгресс США: Пентагон неэффективно отслеживает поставки оружия Киеву

По данным на апрель 2024 г. американские власти разрешили 217 поставок оружия США на Украину более чем 26 иностранным донорам. Возможности минобороны в мониторинге конечного использования этого оружия ограничены, отмечают в управлении. GAO связывает эти трудности с «непоследовательным информированием» о поставках. Должностные лица минобороны зачастую не осведомлены о разрешенных государством поставках до тех пор, пока оружие не идентифицируется по прибытию на Украину.