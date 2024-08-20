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Конгресс США: Пентагон неэффективно отслеживает поставки оружия Киеву

Ведомости

Министерство обороны США неэффективно отслеживает поставки вооружений Украине, сообщает управление подотчетности американского правительства (GAO, Government Accountability Office).

С начала специальной военной операции на Украине как минимум 30 стран предложили Киеву помощь в области безопасности на сумму более $148 млрд. В том числе речь шла об оборонных американских товарах на сумму $2 млрд. В управлении подчеркнули, что эти переводы утверждает госдепартамент, а минобороны обязано отслеживать поставки.

«Однако государство не всегда делилось информацией об одобрении с министерством обороны, и ни минобороны, ни государство не проверяют доставку этих передач. Министерство обороны не может эффективно отслеживать эти товары. Мы рекомендовали способы улучшить обмен информацией и мониторинг», – говорится в сообщении.

По данным на апрель 2024 г. американские власти разрешили 217 поставок оружия США на Украину более чем 26 иностранным донорам. Возможности минобороны в мониторинге конечного использования этого оружия ограничены, отмечают в управлении. GAO связывает эти трудности с «непоследовательным информированием» о поставках. Должностные лица минобороны зачастую не осведомлены о разрешенных государством поставках до тех пор, пока оружие не идентифицируется по прибытию на Украину.

9 августа США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $125 млн. Речь идет о 63-м транше администрации президента США Джо Байдена на поставку из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 г.

30 июля посол РФ в США Анатолий Антонов назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. Он подчеркнул, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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