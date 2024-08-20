Конгресс США: Пентагон неэффективно отслеживает поставки оружия Киеву
Министерство обороны США неэффективно отслеживает поставки вооружений Украине, сообщает управление подотчетности американского правительства (GAO, Government Accountability Office).
С начала специальной военной операции на Украине как минимум 30 стран предложили Киеву помощь в области безопасности на сумму более $148 млрд. В том числе речь шла об оборонных американских товарах на сумму $2 млрд. В управлении подчеркнули, что эти переводы утверждает госдепартамент, а минобороны обязано отслеживать поставки.
«Однако государство не всегда делилось информацией об одобрении с министерством обороны, и ни минобороны, ни государство не проверяют доставку этих передач. Министерство обороны не может эффективно отслеживать эти товары. Мы рекомендовали способы улучшить обмен информацией и мониторинг», – говорится в сообщении.
По данным на апрель 2024 г. американские власти разрешили 217 поставок оружия США на Украину более чем 26 иностранным донорам. Возможности минобороны в мониторинге конечного использования этого оружия ограничены, отмечают в управлении. GAO связывает эти трудности с «непоследовательным информированием» о поставках. Должностные лица минобороны зачастую не осведомлены о разрешенных государством поставках до тех пор, пока оружие не идентифицируется по прибытию на Украину.
9 августа США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $125 млн. Речь идет о 63-м транше администрации президента США Джо Байдена на поставку из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 г.
30 июля посол РФ в США Анатолий Антонов назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. Он подчеркнул, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.