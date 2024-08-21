Ynet: «Хезболла» запустила около 135 ракет по северу Израиля

20 августа пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что с территории Ливана было выпущено около 55 ракет по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле. Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности, вызвав пожары в нескольких районах на севере Израиля. В ответ израильская армия нанесла удар по одной из пусковых установок, из которой были выпущены ракеты.