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Ynet: «Хезболла» запустила около 135 ракет по северу Израиля

Ведомости

Утром 21 августа ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило по населенным пунктам на севере Израиля около 135 ракет. Об этом сообщает Ynet News.

Сирены о ракетной опасности также сработали в нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. С территории Ливана по ним было выпущено пять ракет. Снаряды упали на открытой местности, никто не пострадал.

20 августа пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что с территории Ливана было выпущено около 55 ракет по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле. Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности, вызвав пожары в нескольких районах на севере Израиля. В ответ израильская армия нанесла удар по одной из пусковых установок, из которой были выпущены ракеты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.

Новый виток эскалации произошел после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла движения Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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