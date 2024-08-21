Ynet: «Хезболла» запустила около 135 ракет по северу Израиля
Утром 21 августа ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило по населенным пунктам на севере Израиля около 135 ракет. Об этом сообщает Ynet News.
Сирены о ракетной опасности также сработали в нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. С территории Ливана по ним было выпущено пять ракет. Снаряды упали на открытой местности, никто не пострадал.
20 августа пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что с территории Ливана было выпущено около 55 ракет по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле. Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности, вызвав пожары в нескольких районах на севере Израиля. В ответ израильская армия нанесла удар по одной из пусковых установок, из которой были выпущены ракеты.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Новый виток эскалации произошел после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла движения Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.