Ливан выпустил 55 ракет по Израилю
Ливан выпустил по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле около 55 ракет. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности, вызвав пожары в нескольких районах на севере Израиля. Экстренные службы работают над их тушением. Информации о пострадавших нет.
Военно-воздушные силы Израиля в ответ нанесли удар по одной из пусковых установок, из которой были выпущены ракеты.
19 августа истребители ВВС Израиля нанесли удары в районе Дейр-Кануна на юге Ливана и ликвидировали полевого командира ракетного подразделения шиитского движения «Хезболла» Хусейна Али Хусейна. Израильские силы также нанесли удар по нескольким складам оружия «Хезболлы».
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.