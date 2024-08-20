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Ливан выпустил 55 ракет по Израилю

Ведомости

Ливан выпустил по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле около 55 ракет. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности, вызвав пожары в нескольких районах на севере Израиля. Экстренные службы работают над их тушением. Информации о пострадавших нет.

Военно-воздушные силы Израиля в ответ нанесли удар по одной из пусковых установок, из которой были выпущены ракеты.

19 августа истребители ВВС Израиля нанесли удары в районе Дейр-Кануна на юге Ливана и ликвидировали полевого командира ракетного подразделения шиитского движения «Хезболла» Хусейна Али Хусейна. Израильские силы также нанесли удар по нескольким складам оружия «Хезболлы».

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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