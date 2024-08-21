Советник Трампа допустил возможность звонка республиканского лидера Путину

25 июня агентство Reuters сообщало, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Инициатива предполагает, что Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет в свою очередь к усилению американской поддержки Украины. Отмечалось, что Трамп отреагировал на план положительно, а в Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявляли, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути предложения.