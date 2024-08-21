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Советник Трампа допустил возможность звонка республиканского лидера Путину

Ведомости

Между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться телефонный разговор для урегулирования конфликта на Украине. Такую возможность допустил старший советник Трампа Брайан Хьюз в беседе с «РИА Новости».

На вопрос агентства о варианте прямого телефонного разговора между Трампом и Путиным на тему украинского конфликта Хьюз ответил, что не отвечает за календарь и звонки кандидата от республиканцев, но подчеркнул, что Трамп «уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию».

«По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал… способность общаться и сохранять отношения», – сказал Хьюз.

25 июля Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его закончить конфликт. В интервью Fox News кандидат рассказал, что в разговоре с Зеленским он назвал Россию «военной машиной», так как страна победила армии Гитлера и Наполеона. Трамп настаивает, что «Байден не должен был допустить» конфликта на Украине, а в случае его президентства этого бы не случилось.

25 июня агентство Reuters сообщало, что два ключевых советника Трампа представили план разрешения конфликта на Украине. Инициатива предполагает, что Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет в свою очередь к усилению американской поддержки Украины. Отмечалось, что Трамп отреагировал на план положительно, а в Киеве инициативу отвергли. В Кремле заявляли, что не могут комментировать обещание Трампа завершить конфликт на Украине, поскольку не знают сути предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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