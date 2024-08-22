Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В США задержали жителя Нью-Йорка по обвинению в шпионаже в пользу Китая

Ведомости

В США задержан житель Нью-Йорка Юаньцзюнь Тан, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на министерство государственной безопасности (МГБ) Китая и даче ложных показаний ФБР. Об этом говорится в заявлении минюста США.

Согласно судебным документам, 67-летний Тан – бывший гражданин КНР. В Китае он был осужден за диссидентскую деятельность, направленную против Коммунистической партии Китая. В 2002 г. китаец бежал на Тайвань и впоследствии получил политическое убежище в США. В Нью-Йорке он регулярно участвует в мероприятиях с другими диссидентами КНР и возглавляет некоммерческую организацию по продвижению демократии в Китае, отмечает минюст США.

Как утверждает ведомство, с 2018 по июнь 2023 г. Тан действовал в США в качестве агента КНР, выполняя задания МГБ Китая. В частности, он передавал Пекину информацию о лицах и группах, «потенциально неблагоприятных для интересов КНР», включая видных китайских активистов и диссидентов, проживающих в США.

Как минимум три раза он лично встречался с офицерами разведки МГБ, а также помог китайским властям получить доступ к групповому чату диссидентов. Правоохранители изъяли у Тана инструкции от МГБ, а также фото, видео и документы, которые он собирал для передачи Пекину.

Расследованием дела занимается ФБР. В минюсте рассказали, что Тан солгал бюро, что больше не имеет доступа к учетной записи электронной почты, через которую он общался со своим куратором.

В конце апреля британская полиция предъявила обвинения в шпионаже в пользу Китая двоим мужчинам. Один из них работал научным сотрудником в британском парламенте у видного законодателя от правящей консервативной партии, сообщало Reuters. По данным полиции, обвиняемые передавали Китаю компрометирующую информацию в нарушение закона о гостайне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных