В США задержали жителя Нью-Йорка по обвинению в шпионаже в пользу Китая

Согласно судебным документам, 67-летний Тан – бывший гражданин КНР. В Китае он был осужден за диссидентскую деятельность, направленную против Коммунистической партии Китая. В 2002 г. китаец бежал на Тайвань и впоследствии получил политическое убежище в США. В Нью-Йорке он регулярно участвует в мероприятиях с другими диссидентами КНР и возглавляет некоммерческую организацию по продвижению демократии в Китае, отмечает минюст США.