В США задержали жителя Нью-Йорка по обвинению в шпионаже в пользу Китая
В США задержан житель Нью-Йорка Юаньцзюнь Тан, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на министерство государственной безопасности (МГБ) Китая и даче ложных показаний ФБР. Об этом говорится в заявлении минюста США.
Согласно судебным документам, 67-летний Тан – бывший гражданин КНР. В Китае он был осужден за диссидентскую деятельность, направленную против Коммунистической партии Китая. В 2002 г. китаец бежал на Тайвань и впоследствии получил политическое убежище в США. В Нью-Йорке он регулярно участвует в мероприятиях с другими диссидентами КНР и возглавляет некоммерческую организацию по продвижению демократии в Китае, отмечает минюст США.
Как утверждает ведомство, с 2018 по июнь 2023 г. Тан действовал в США в качестве агента КНР, выполняя задания МГБ Китая. В частности, он передавал Пекину информацию о лицах и группах, «потенциально неблагоприятных для интересов КНР», включая видных китайских активистов и диссидентов, проживающих в США.
Как минимум три раза он лично встречался с офицерами разведки МГБ, а также помог китайским властям получить доступ к групповому чату диссидентов. Правоохранители изъяли у Тана инструкции от МГБ, а также фото, видео и документы, которые он собирал для передачи Пекину.
Расследованием дела занимается ФБР. В минюсте рассказали, что Тан солгал бюро, что больше не имеет доступа к учетной записи электронной почты, через которую он общался со своим куратором.
В конце апреля британская полиция предъявила обвинения в шпионаже в пользу Китая двоим мужчинам. Один из них работал научным сотрудником в британском парламенте у видного законодателя от правящей консервативной партии, сообщало Reuters. По данным полиции, обвиняемые передавали Китаю компрометирующую информацию в нарушение закона о гостайне.