ВС США сообщили о прибытии авианосца Abraham Lincoln на Ближний Восток
Американский авианосец USS Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в X.
Авианосец оснащен истребителями F-35C и F/A-18 Block III. Авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln сопровождают 21-я эскадрилья эсминцев и 9-е авианосное авиационное крыло.
12 августа министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе во главе с USS Abraham Lincoln ускорить переход в зону ответственности CENTCOM и дополнить возможности уже находящейся в Оманском заливе группы авианосца USS Theodore Roosevelt. Такое решение было принято на фоне более чем недельного ожидания ответного удара Ирана по Израилю после убийства в Тегеране главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании, а также убийства в Ливане командира проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Новый виток эскалации произошел после гибели в конце июля – начале августа Шукера и Хании. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.