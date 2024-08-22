ВС США сообщили о прибытии авианосца Abraham Lincoln на Ближний Восток

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Новый виток эскалации произошел после гибели в конце июля – начале августа Шукера и Хании. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.