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ВС США сообщили о прибытии авианосца Abraham Lincoln на Ближний Восток

Ведомости

Американский авианосец USS Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в X.

Авианосец оснащен истребителями F-35C и F/A-18 Block III. Авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln сопровождают 21-я эскадрилья эсминцев и 9-е авианосное авиационное крыло.

12 августа министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе во главе с USS Abraham Lincoln ускорить переход в зону ответственности CENTCOM и дополнить возможности уже находящейся в Оманском заливе группы авианосца USS Theodore Roosevelt. Такое решение было принято на фоне более чем недельного ожидания ответного удара Ирана по Израилю после убийства в Тегеране главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании, а также убийства в Ливане командира проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор. Новый виток эскалации произошел после гибели в конце июля – начале августа Шукера и Хании. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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