Летчики Белоруссии впервые запустили ракеты малой и средней дальности на Су-30СМ
Летчики вооруженных сил Белоруссии впервые запустили ракеты малой и средней дальности на истребителях Су-30СМ, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин. Учения летчиков проходят на российском полигоне Ашулук. Он расположен в Астраханской области.
«Сегодня мы впервые опробовали возможности зенитного ракетного комплекса Тор-М2, расчеты которого произвели боевые пуски в движении. Пуски произведены успешно», – добавил глава военного ведомства, его слова приводит пресс-служба минобороны.
С начала вторжения украинских подразделений на территорию Курской области России Белоруссия также усиливает группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Туда направлены воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».
16 августа Хренин сообщил о высокой вероятности провокаций со стороны Киева. По его словам, обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Глава минобороны добавил, что активность подразделений сил специальных операций и службы безопасности Украины наблюдается на всех приграничных участках.