Летчики Белоруссии впервые запустили ракеты малой и средней дальности на Су-30СМ

С начала вторжения украинских подразделений на территорию Курской области России Белоруссия также усиливает группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Туда направлены воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».