Директор ФБР заявил о рекордном количестве угроз для США
США сталкиваются с повышенными числом угроз безопасности с разных сторон, заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Associated Press (AP).
По словам Рэя, ему трудно представить момент в его карьере, когда возникало «столько различных видов угроз одновременно». Было отмечено, что ФБР обеспокоено вопросами внутреннего и международного терроризма, китайским шпионажем и кражами интеллектуальной собственности, а также иностранным вмешательством в выборы.
Рэй не назвал конкретных расследований и угроз, но признался, что ФБР требуется помощь частного сектора в расследовании кибератак – в том числе против избирательной инфраструктуры, кандидатов или кампаний.
22 августа стало известно, что в США был задержан 67-летний житель Нью-Йорка Юаньцзюнь Тан. Его обвинили в сговоре с целью работы на министерство государственной безопасности (МГБ) Китая и даче ложных показаний ФБР. По данным минюста США, в Нью-Йорке задержанный регулярно участвовал в мероприятиях с другими диссидентами КНР и возглавлял некоммерческую организацию по продвижению демократии в Китае.
20 августа управление директора национальной разведки, ФБР и агентства по кибербезопасности США обвинили Иран в кибератаке на избирательный штаб кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Было отмечено, что таким образом Тегеран якобы пытается повлиять на избирательный процесс в стране.