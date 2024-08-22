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Директор ФБР заявил о рекордном количестве угроз для США

Ведомости

США сталкиваются с повышенными числом угроз безопасности с разных сторон, заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Associated Press (AP).

По словам Рэя, ему трудно представить момент в его карьере, когда возникало «столько различных видов угроз одновременно». Было отмечено, что ФБР обеспокоено вопросами внутреннего и международного терроризма, китайским шпионажем и кражами интеллектуальной собственности, а также иностранным вмешательством в выборы.

Рэй не назвал конкретных расследований и угроз, но признался, что ФБР требуется помощь частного сектора в расследовании кибератак – в том числе против избирательной инфраструктуры, кандидатов или кампаний.

22 августа стало известно, что в США был задержан 67-летний житель Нью-Йорка Юаньцзюнь Тан. Его обвинили в сговоре с целью работы на министерство государственной безопасности (МГБ) Китая и даче ложных показаний ФБР. По данным минюста США, в Нью-Йорке задержанный регулярно участвовал в мероприятиях с другими диссидентами КНР и возглавлял некоммерческую организацию по продвижению демократии в Китае.

20 августа управление директора национальной разведки, ФБР и агентства по кибербезопасности США обвинили Иран в кибератаке на избирательный штаб кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Было отмечено, что таким образом Тегеран якобы пытается повлиять на избирательный процесс в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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