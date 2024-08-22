Директор ФБР заявил о рекордном количестве угроз для США

22 августа стало известно, что в США был задержан 67-летний житель Нью-Йорка Юаньцзюнь Тан. Его обвинили в сговоре с целью работы на министерство государственной безопасности (МГБ) Китая и даче ложных показаний ФБР. По данным минюста США, в Нью-Йорке задержанный регулярно участвовал в мероприятиях с другими диссидентами КНР и возглавлял некоммерческую организацию по продвижению демократии в Китае.