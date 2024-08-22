Кабмин выделит 858 млн рублей на помощь потерявшим имущество в приграничье
Правительство подготовило решение, согласно которому будет выделено 858 млн руб. гражданам приграничных регионов, утратившим имущество, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Мантурова, единовременные выплаты в 10 000 руб. уже начали поступать на счета обратившихся за помощью граждан, но имеется проблема со скоростью обработки заявлений.
«А их на сегодня уже более 100 000, потому к работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов», – заявил Мантуров.
В ходе совещания Мантуров также заявил, что из опасных районов Курской области отселили 115 000 человек, добавив, что правительство дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд руб. в связи с ситуацией в Курской области.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.