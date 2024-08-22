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Кабмин выделит 858 млн рублей на помощь потерявшим имущество в приграничье

Ведомости

Правительство подготовило решение, согласно которому будет выделено 858 млн руб. гражданам приграничных регионов, утратившим имущество, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Мантурова, единовременные выплаты в 10 000 руб. уже начали поступать на счета обратившихся за помощью граждан, но имеется проблема со скоростью обработки заявлений.

«А их на сегодня уже более 100 000, потому к работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов», – заявил Мантуров.

В ходе совещания Мантуров также заявил, что из опасных районов Курской области отселили 115 000 человек, добавив, что правительство дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд руб. в связи с ситуацией в Курской области. 

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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