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Китайские власти рекомендовали гражданам покинуть Ливан в кратчайшие сроки

Ведомости

Гражданам КНР рекомендуется срочно покинуть территорию Ливана, сообщило посольство Китая в Бейруте.

Призыв посольства связан с «серьезной и сложной» ситуацией в стране в области безопасности и напряженностью на границе Ливана и Израиля.

«Напоминаем о необходимости внимательно следить за развитием ситуации, повышать уровень осведомленности [в плане обеспечения] безопасности», – говорится в сообщении дипмиссии (цитата по ТАСС).

Посольство подчеркнуло необходимость воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы «как можно скорее» вернуться в Китай или покинуть Ливан. Желающим остаться в стране рекомендуется избегать рисков, быть бдительными и «эффективно усилить меры безопасности и подготовку к чрезвычайным ситуациям». Граждан Китая также просят воздержаться от поездок в опасные зоны на юге Ливана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. В конце июля - начале августа ситуация накалилась после убийства в Тегеране главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и гибели в Ливане командира проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Он заявлял, что у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час». Позже СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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