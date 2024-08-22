Китайские власти рекомендовали гражданам покинуть Ливан в кратчайшие сроки
Гражданам КНР рекомендуется срочно покинуть территорию Ливана, сообщило посольство Китая в Бейруте.
Призыв посольства связан с «серьезной и сложной» ситуацией в стране в области безопасности и напряженностью на границе Ливана и Израиля.
«Напоминаем о необходимости внимательно следить за развитием ситуации, повышать уровень осведомленности [в плане обеспечения] безопасности», – говорится в сообщении дипмиссии (цитата по ТАСС).
Посольство подчеркнуло необходимость воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы «как можно скорее» вернуться в Китай или покинуть Ливан. Желающим остаться в стране рекомендуется избегать рисков, быть бдительными и «эффективно усилить меры безопасности и подготовку к чрезвычайным ситуациям». Граждан Китая также просят воздержаться от поездок в опасные зоны на юге Ливана.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. В конце июля - начале августа ситуация накалилась после убийства в Тегеране главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и гибели в Ливане командира проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Он заявлял, что у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час». Позже СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.