Китайские власти рекомендовали гражданам покинуть Ливан в кратчайшие сроки

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Он заявлял, что у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час». Позже СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые идут с участием Израиля и стран-посредников.