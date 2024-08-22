Президент Чехии Павел назвал иллюзией «справедливый мир» на Украине
«Справедливый мир» на Украине в понимании руководства этой страны иллюзорен, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky.
По словам Павела, «справедливый мир», представленный в категории «100% или ничего» означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым, а также компенсацию военного ущерба за счет России.
«Но это, как мы все чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной», – сказал чешский президент.
По его мнению, если «дело дойдет до мирных переговоров», то с большой долей вероятности речь пойдет о том, что Россия надолго взяла под контроль территории.
21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область аннулирует возможность мирных переговоров с Украиной. По ее словам, Киев пытается оправдать «свою террористическую вылазку» задачей усилить переговорные позиции.
В приграничных районах Курской области идут боевые действия с 6 августа, после атаки украинской армии на регион. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что цель Киева – уже в этом году подготовить основу для окончания конфликта на Украине. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что озвученное в июне Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков утверждает, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом.
В июня в Бюргенштоке (Швейцария) прошла первая конференция по урегулированию конфликта на Украине. В ходе нее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите, его планируют провести в ноябре. Россию на первое мероприятие не пригласили, Москва заявляла о бессмысленности его посещения. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне.