Президент Чехии Павел назвал иллюзией «справедливый мир» на Украине

В приграничных районах Курской области идут боевые действия с 6 августа, после атаки украинской армии на регион. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что цель Киева – уже в этом году подготовить основу для окончания конфликта на Украине. 12 августа президент РФ Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре» и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. На следующий день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что озвученное в июне Путиным мирное предложение перестало быть актуальным. При этом помощник президента Юрий Ушаков утверждает, что эти условия не аннулированы, но с учетом произошедшего в Курской области Москва пока не намерена вести диалог с Киевом.