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Бундесвер и БНД ищут молодых сотрудников на выставке Gamescom

Ведомости

Вооруженные силы Германии (бундесвер) и служба разведки (БНД) ищут «молодые таланты» среди участников выставки, посвященной видеоиграм Gamescom, следует из сообщения правительственной ассоциации.

«Между посетителями Gamescom и людьми, которых мы хотели бы видеть молодыми людьми в наших рядах, есть много общего», – заявила агентству dpa пресс-секретарь БНД Джулия Линнер.

По словам Линнер, служба в первую очередь ищет IT-специалистов. На выставке представлен специальный стенд БНД. Сотрудники спецслужб, в отличие от большинства других посетителей выставки, не носят именных бейджиков на Gamescom. Рядом с БНД находится стенд бундесвера, напротив – оборонного концерна Rheinmetall и бундестага.

Сообщается, что не только разведка ищет сотрудников на выставке. Среди прочих структур - налоговая полиция, специалисты мониторинга и проч.

Как отмечает агентство, в БНД работают около 6500 сотрудников: 4000 из них находятся в Берлине, 1000 в Пуллахе недалеко от Мюнхена и 1500 за границей или в других местах Германии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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