Бундесвер и БНД ищут молодых сотрудников на выставке Gamescom
Вооруженные силы Германии (бундесвер) и служба разведки (БНД) ищут «молодые таланты» среди участников выставки, посвященной видеоиграм Gamescom, следует из сообщения правительственной ассоциации.
«Между посетителями Gamescom и людьми, которых мы хотели бы видеть молодыми людьми в наших рядах, есть много общего», – заявила агентству dpa пресс-секретарь БНД Джулия Линнер.
По словам Линнер, служба в первую очередь ищет IT-специалистов. На выставке представлен специальный стенд БНД. Сотрудники спецслужб, в отличие от большинства других посетителей выставки, не носят именных бейджиков на Gamescom. Рядом с БНД находится стенд бундесвера, напротив – оборонного концерна Rheinmetall и бундестага.
Сообщается, что не только разведка ищет сотрудников на выставке. Среди прочих структур - налоговая полиция, специалисты мониторинга и проч.
Как отмечает агентство, в БНД работают около 6500 сотрудников: 4000 из них находятся в Берлине, 1000 в Пуллахе недалеко от Мюнхена и 1500 за границей или в других местах Германии.