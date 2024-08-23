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Володин: сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну

Ведомости

Германия, оказывая Украине финансовую и военную помощь, может быть втянута в новую войну, властям страны следует помнить историю. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну. Канцлер Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии ХХ века, когда Германия развязала мировую войну», – написал он в своем Telegram-канале. 

В результате Германия была разгромлена. Володин подчеркнул, что нацизм «был повержен тогда, будет уничтожен и теперь», и пообещал «участь фашистов» тем, кто «действует по лекалам Третьего Рейха».

Володин призвал властей ФРГ помнить уроки истории в связи с 81-й годовщиной разгрома немецких войск в Курской битве в годы Великой Отечественной войны. Бои на Курской дуге шли с 5 июля по 23 августа 1943 г. В результате Красная Армия перешла в контрнаступление и нанесла поражение противнику. Считается, что Курская битва стала завершением коренного перелома в войне.

На фоне вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся в регионе боев уже более двух недель глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. По его мнению, это укрепит самооборону Украины и продвинет миротворческие усилия. 

Politico писала, что Киев фактически получил от союзников «зеленый свет» при атаке на Курскую область. В частности, обеспокоенность не выражала и Германия. 21 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина готовила атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи». При этом, по данным Службы внешней разведки, подразделения ВСУ, задействованные в нападении, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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