Володин: сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну

Politico писала, что Киев фактически получил от союзников «зеленый свет» при атаке на Курскую область. В частности, обеспокоенность не выражала и Германия. 21 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина готовила атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи». При этом, по данным Службы внешней разведки, подразделения ВСУ, задействованные в нападении, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.