Володин: сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну
Германия, оказывая Украине финансовую и военную помощь, может быть втянута в новую войну, властям страны следует помнить историю. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну. Канцлер Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии ХХ века, когда Германия развязала мировую войну», – написал он в своем Telegram-канале.
В результате Германия была разгромлена. Володин подчеркнул, что нацизм «был повержен тогда, будет уничтожен и теперь», и пообещал «участь фашистов» тем, кто «действует по лекалам Третьего Рейха».
Володин призвал властей ФРГ помнить уроки истории в связи с 81-й годовщиной разгрома немецких войск в Курской битве в годы Великой Отечественной войны. Бои на Курской дуге шли с 5 июля по 23 августа 1943 г. В результате Красная Армия перешла в контрнаступление и нанесла поражение противнику. Считается, что Курская битва стала завершением коренного перелома в войне.
На фоне вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся в регионе боев уже более двух недель глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. По его мнению, это укрепит самооборону Украины и продвинет миротворческие усилия.
Politico писала, что Киев фактически получил от союзников «зеленый свет» при атаке на Курскую область. В частности, обеспокоенность не выражала и Германия. 21 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина готовила атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи». При этом, по данным Службы внешней разведки, подразделения ВСУ, задействованные в нападении, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.