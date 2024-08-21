Шольц прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

В конце августа министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят возможности новых военных поставок Украине. Неформальная встреча Совета ЕС пройдет в Брюсселе 29-30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По его словам, Киеву необходимо дополнительное вооружение из-за «высоких потерь» в рядах тех частей, которые зашли на территорию России.