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Шольц прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Ведомости

Украина готовила атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

«Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», – сказал он, запись пресс-конференции приводит TVR Moldova. Шольц добавил, что Германия внимательно следит за событиями в Курской области и продолжит поддерживать Киев.

В конце августа министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят возможности новых военных поставок Украине. Неформальная встреча Совета ЕС пройдет в Брюсселе 29-30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По его словам, Киеву необходимо дополнительное вооружение из-за «высоких потерь» в рядах тех частей, которые зашли на территорию России.

21 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. По его мнению, это укрепит самооборону Украины и продвинет миротворческие усилия.

Более двух недель в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России с украинскими подразделениями. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также объявлен режим контртеррористической операции. По информации на 21 августа от замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, продвижение ВСУ в Курской области остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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