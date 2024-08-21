Шольц прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Украина готовила атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.
«Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», – сказал он, запись пресс-конференции приводит TVR Moldova. Шольц добавил, что Германия внимательно следит за событиями в Курской области и продолжит поддерживать Киев.
В конце августа министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят возможности новых военных поставок Украине. Неформальная встреча Совета ЕС пройдет в Брюсселе 29-30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По его словам, Киеву необходимо дополнительное вооружение из-за «высоких потерь» в рядах тех частей, которые зашли на территорию России.
21 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. По его мнению, это укрепит самооборону Украины и продвинет миротворческие усилия.
Более двух недель в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России с украинскими подразделениями. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также объявлен режим контртеррористической операции. По информации на 21 августа от замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, продвижение ВСУ в Курской области остановлено.