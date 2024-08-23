Ганчев: санитарная зона расширена до 14 населенных пунктов Харьковской области

С мая активизировались боевые действия в Харьковской области. 17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин связал операцию Вооруженных сил (ВС) РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. При этом он подчеркивал, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет.