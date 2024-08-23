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Ганчев: санитарная зона расширена до 14 населенных пунктов Харьковской области

Ведомости

В санитарную зону вошли около 13-14 населенных пунктов Харьковской области. Об этом заявил руководитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

«Я думаю, она будет расширяться. И после того как ВСУ полностью будут откинуты от Курской области <...>, будет дальше развиваться и санитарная зона по территории Харьковской области», – сказал он.

С мая активизировались боевые действия в Харьковской области. 17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин связал операцию Вооруженных сил (ВС) РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. При этом он подчеркивал, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет.

В конце мая президент заявил, что в случае применения ВСУ высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставки дальнобойных ракет ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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