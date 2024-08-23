Ганчев: санитарная зона расширена до 14 населенных пунктов Харьковской области
В санитарную зону вошли около 13-14 населенных пунктов Харьковской области. Об этом заявил руководитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.
«Я думаю, она будет расширяться. И после того как ВСУ полностью будут откинуты от Курской области <...>, будет дальше развиваться и санитарная зона по территории Харьковской области», – сказал он.
С мая активизировались боевые действия в Харьковской области. 17 мая на пресс-конференции в Китае президент РФ Владимир Путин связал операцию Вооруженных сил (ВС) РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. При этом он подчеркивал, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет.
В конце мая президент заявил, что в случае применения ВСУ высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставки дальнобойных ракет ВСУ.