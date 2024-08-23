Керченская паромная переправа временно не функционирует после атаки ВСУ
Керченская паромная переправа временно не функционирует на период устранения последствий атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Керченском проливе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Минтранс России.
Грузовым автомобилям предлагается воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.
Сейчас в порту продолжаются работы по ликвидации последствий украинского удара. Силы Морспасслужбы ликвидируют разлив нефтепродуктов. В порту введен особый режим.
23 августа МЧС России сообщило, что после атаки ВСУ на паром неизвестной остается судьба одного человека. До этого сообщалось о поисках двух членов экипажа парома, оказавшихся в воде после удара по судну. Спасены 17 человек.
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. На борту находились 30 цистерн с топливом. Возникшему пожару присвоили третий ранг. В результате удара паром затонул, а члены экипажа оказались в воде. Сотрудников порта эвакуировали. Чтобы остановить разлив топлива, на месте ЧП установили боновые заграждения и обработали сорбентом поверхность воды, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает Краснодарский край с Крымским полуостровом.