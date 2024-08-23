МЧС: после атаки ВСУ на паром продолжаются поиски одного человека

Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что поставки топлива в регион идут разными маршрутами, поэтому проблемы полуострову из-за атаки ВСУ не грозят.