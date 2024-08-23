МЧС: после атаки ВСУ на паром продолжаются поиски одного человека
После атаки ВСУ на железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Керченском проливе неизвестной остается судьба одного человека. Об этом сообщило МЧС России.
«В Краснодарском крае продолжаются поиски По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», – говорится в сообщении.
До этого сообщалось о поисках двух членов экипажа парома, оказавшихся в воде после удара ВСУ по судну. Спасены 17 человек.
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ». На борту находились 30 цистерн с топливом. Возник пожар, после чего паром затонул. На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива, а поверхность воды обработали сорбентом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что поставки топлива в регион идут разными маршрутами, поэтому проблемы полуострову из-за атаки ВСУ не грозят.