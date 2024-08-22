После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» спасены 17 человек
После атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на паром в порту «Кавказ» спасены 17 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек», – написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива, добавил Кондратьев. Поверхность воды обработали сорбентом. По словам главы региона, главная задача сейчас – спасти остальных людей из команды парома и не допустить экологического вреда акватории моря.
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ». На борту находились 30 цистерн с топливом. В результате атаки возник пожар, после чего паром затонул. Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров.