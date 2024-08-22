После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» спасены 17 человек

22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ». На борту находились 30 цистерн с топливом. В результате атаки возник пожар, после чего паром затонул. Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров.