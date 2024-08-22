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После атаки ВСУ на паром в порту «Кавказ» спасены 17 человек

Ведомости

После атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на паром в порту «Кавказ» спасены 17 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек», – написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива, добавил Кондратьев. Поверхность воды обработали сорбентом. По словам главы региона, главная задача сейчас – спасти остальных людей из команды парома и не допустить экологического вреда акватории моря.

22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ». На борту находились 30 цистерн с топливом. В результате атаки возник пожар, после чего паром затонул. Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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