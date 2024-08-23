Пожар после атаки на паром в Керченском проливе локализован на 500 кв. метрах
Площадь пожара после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Керченском проливе составляет 500 кв. м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Площадь пожара составляет 500 кв. м, в настоящее время он локализован. Тушение продолжается», – уточнил собеседник агентства.
23 августа МЧС России сообщило, что после атаки ВСУ на паром неизвестной остается судьба одного человека. До этого сообщалось о поисках двух членов экипажа парома, оказавшихся в воде после удара по судну. Спасены 17 человек.
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. На борту находились 30 цистерн с топливом. Возникшему пожару присвоили третий ранг. В результате удара паром затонул, а члены экипажа оказались в воде. Сотрудников порта эвакуировали. Чтобы остановить разлив топлива, на месте ЧП установили боновые заграждения и обработали сорбентом поверхность воды, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает Краснодарский край с Крымским полуостровом.