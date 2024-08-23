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Пожар после атаки на паром в Керченском проливе локализован на 500 кв. метрах

Ведомости

Площадь пожара после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Керченском проливе составляет 500 кв. м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Площадь пожара составляет 500 кв. м, в настоящее время он локализован. Тушение продолжается», – уточнил собеседник агентства.

23 августа МЧС России сообщило, что после атаки ВСУ на паром неизвестной остается судьба одного человека. До этого сообщалось о поисках двух членов экипажа парома, оказавшихся в воде после удара по судну. Спасены 17 человек.

22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. На борту находились 30 цистерн с топливом. Возникшему пожару присвоили третий ранг. В результате удара паром затонул, а члены экипажа оказались в воде. Сотрудников порта эвакуировали. Чтобы остановить разлив топлива, на месте ЧП установили боновые заграждения и обработали сорбентом поверхность воды, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает Краснодарский край с Крымским полуостровом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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