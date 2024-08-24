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Экс-глава минобороны Японии выдвинет свою кандидатуру на выборах правящей партии

Ведомости

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба заявил о намерении баллотироваться на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что позволит ему в случае победы возглавить японское правительство. Об этом пишет Nikkei Asia. 

Исиба сообщил о решении участвовать в выборах в ходе своего выступления в городе Ядзу (префектура Тоттори). По данным Nikkei, выдвижение станет пятой и «последней» попыткой политика возглавить правящую партию.

Исиба занял второе место в рейтинге политиков, кого японцы хотели бы видеть в качестве следующего главы правительства, следует из опроса газеты. Его обошел бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в августе заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал, связанный с возможным присвоением членами правящей партии суммы, эквивалентной $3,4 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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