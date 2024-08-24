Экс-глава минобороны Японии выдвинет свою кандидатуру на выборах правящей партии
Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба заявил о намерении баллотироваться на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что позволит ему в случае победы возглавить японское правительство. Об этом пишет Nikkei Asia.
Исиба сообщил о решении участвовать в выборах в ходе своего выступления в городе Ядзу (префектура Тоттори). По данным Nikkei, выдвижение станет пятой и «последней» попыткой политика возглавить правящую партию.
Исиба занял второе место в рейтинге политиков, кого японцы хотели бы видеть в качестве следующего главы правительства, следует из опроса газеты. Его обошел бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в августе заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах председателя ЛДП. В декабре 2023 г. сообщалось, что по результатам опросов, проведенных газетой Mainichi Shimbun, уровень одобрения Кисиды обвалился до рекордно низкой отметки в 16%. Главной причиной падения доверия к правящей партии назывался финансовый скандал, связанный с возможным присвоением членами правящей партии суммы, эквивалентной $3,4 млн.