Лукашенко заявил украинцам о необходимости разговаривать «на языке мира»

22 августа президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky заявил, что «справедливый мир» на Украине в понимании руководства этой страны иллюзорен. По словам Павела, «справедливый мир», представленный в категории «100% или ничего», означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым, а также компенсацию военного ущерба за счет России, но «реальность будет несколько иной».