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Лукашенко заявил украинцам о необходимости разговаривать «на языке мира»

Он обратился к народу Украины в День независимости
Ведомости

В современных реалиях необходимо разговаривать «на языке мира» ради нынешнего и будущих поколений славянских народов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Украины с Днем независимости. Его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что нации объединяют общая судьба и родственные связи, а также «стремление дружить и ладить с соседями».

По его мнению, в нынешних «непростых условиях» не существует альтернативы «языку мира».

«Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе», – подчеркнул Лукашенко и пожелал украинцам мирного неба и гражданского согласия.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский записал в Сумской области (граничит с Курской областью) видеообращение ко Дню независимости страны. В ролике он предупредил россиян об украинском ответе, который может затронуть «каждую точку» страны, угрожающую республике.

С 6 августа в Курской области российские войска ведут бои с военными украинской армии, вторгшимися на территорию региона. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы области Алексей Смирнов сообщал, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек. В Курском и Белгородском регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

22 августа президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky заявил, что «справедливый мир» на Украине в понимании руководства этой страны иллюзорен. По словам Павела, «справедливый мир», представленный в категории «100% или ничего», означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым, а также компенсацию военного ущерба за счет России, но «реальность будет несколько иной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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