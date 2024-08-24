Лукашенко заявил украинцам о необходимости разговаривать «на языке мира»Он обратился к народу Украины в День независимости
В современных реалиях необходимо разговаривать «на языке мира» ради нынешнего и будущих поколений славянских народов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Украины с Днем независимости. Его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что нации объединяют общая судьба и родственные связи, а также «стремление дружить и ладить с соседями».
По его мнению, в нынешних «непростых условиях» не существует альтернативы «языку мира».
«Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе», – подчеркнул Лукашенко и пожелал украинцам мирного неба и гражданского согласия.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский записал в Сумской области (граничит с Курской областью) видеообращение ко Дню независимости страны. В ролике он предупредил россиян об украинском ответе, который может затронуть «каждую точку» страны, угрожающую республике.
С 6 августа в Курской области российские войска ведут бои с военными украинской армии, вторгшимися на территорию региона. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы области Алексей Смирнов сообщал, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек. В Курском и Белгородском регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
22 августа президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky заявил, что «справедливый мир» на Украине в понимании руководства этой страны иллюзорен. По словам Павела, «справедливый мир», представленный в категории «100% или ничего», означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым, а также компенсацию военного ущерба за счет России, но «реальность будет несколько иной».