В посольстве России во Франции заявили об отсутствии реакции на запросы о Дурове

Дуров может предстать перед судом, который выберет ему меру пресечения, 25 августа, отмечала газета Le Figaro. По ее данным, предприниматель должен был провести в Париже как минимум один вечер и поужинать. Один из следователей по делу Дурова был удивлен, что он вообще решился прилететь во Францию.