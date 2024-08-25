В посольстве России во Франции заявили об отсутствии реакции на запросы о Дурове
Посольство России во Франции сообщило «Ведомостям» об отсутствии реакции со стороны французского руководства на запросы относительно консульского доступа к задержанному в республике основателю Telegram Павлу Дурову.
«Мы сделали несколько запросов и продолжаем добиваться реакции, но ответа по существу дано нам не было. Отказа тоже не было», – уточнили в российском диппредставительстве.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана.
По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
Дуров может предстать перед судом, который выберет ему меру пресечения, 25 августа, отмечала газета Le Figaro. По ее данным, предприниматель должен был провести в Париже как минимум один вечер и поужинать. Один из следователей по делу Дурова был удивлен, что он вообще решился прилететь во Францию.