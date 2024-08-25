Le Figaro: Дуров собирался провести в Париже один вечер и поужинать
Основатель Telegram Павел Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер. Об этом сообщила газета Le Figaro.
«Он прибыл из Баку и должен был провести как минимум вечер в Париже, где планировал поужинать», – говорится в сообщении.
По данным газеты, Дуров может предстать перед судом в воскресенье. Один из следователей по делу предпринимателя был удивлен, что он вообще прилетел во Францию.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана.
По информации СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. По данным диппредставительства, Франция пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу. Дуров имеет в том числе французское гражданство.