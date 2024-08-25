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Москалькова назвала задержание Дурова грубым нарушением права на свободу слова

Ведомости

Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова является грубым нарушением права на свободу слова, а настоящей причиной произошедшего является попытка закрыть мессенджер, где «можно узнать правду», заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram – интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова назвала задержание предпринимателя «очередным грубым нарушением права на свободу слова». По ее мнению, это также стало еще одним проявлением двойных стандартов «в отношении фундаментальных прав человека» со стороны некоторых государств, «воспевающих демократию, а на деле же стремящихся ее растоптать». Французские власти обвиняют Дурова «во всех смертных грехах», требуя получить доступ к перепискам, продолжила Москалькова.

Париж вместо борьбы с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, указала она, стремится к «тотальному контролю выражения мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку».

Сам мессенджер Telegram омбудсмен назвала удобным и доступным инструментом общения людей и «свободным от цензуры» каналом распространения информации.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По информации СМИ, задержание Дурова связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав основателя Telegram и предоставить консульский доступ к нему.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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