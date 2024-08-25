Москалькова назвала задержание Дурова грубым нарушением права на свободу слова

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По информации СМИ, задержание Дурова связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав основателя Telegram и предоставить консульский доступ к нему.