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В Киеве активисты подожгли 30-метровый украинский флаг

Ведомости

Активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый украинский флаг в День независимости Украины. Об этом сообщили ТАСС представители подполья.

«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый День независимости Украины активисты подполья "Дозор" поздравили киевский режим путем поджога флага Украины в городе Киеве», – уточнили они.

В День независимости Украины 24 августа президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли в Киев, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день опубликовал видеообращение, записанное из Сумской области (граничит с Курской), в котором озвучил ряд угроз и оскорблений в адрес России.

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию региона 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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