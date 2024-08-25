В Киеве активисты подожгли 30-метровый украинский флаг
Активисты подполья «Дозор» подожгли в Киеве 30-метровый украинский флаг в День независимости Украины. Об этом сообщили ТАСС представители подполья.
«В ночь с 24 на 25 августа в так называемый День независимости Украины активисты подполья "Дозор" поздравили киевский режим путем поджога флага Украины в городе Киеве», – уточнили они.
В День независимости Украины 24 августа президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли в Киев, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день опубликовал видеообращение, записанное из Сумской области (граничит с Курской), в котором озвучил ряд угроз и оскорблений в адрес России.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию региона 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.