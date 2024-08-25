В Киеве активисты подожгли 30-метровый украинский флаг

В День независимости Украины 24 августа президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли в Киев, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день опубликовал видеообращение, записанное из Сумской области (граничит с Курской), в котором озвучил ряд угроз и оскорблений в адрес России.