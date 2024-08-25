Депутат Горелкин: Telegram способен работать вне зависимости от статуса Дурова

Основные претензии к Дурову состоят в его нежелании сотрудничать с властями США, считает Горелкин. Он напомнил, что предприниматель «осмелился бросить вызов господству доллара» и сумел заинтересовать американских инвесторов в «криптовалюте нового поколения». С тех пор Дуров находится в Штатах в статусе лица, которое создает угрозу для национальной безопасности страны, указал парламентарий. Основатель мессенджера получил гражданство ОАЭ, чтобы избежать «ареста и экстрадиции», а обретение французского паспорта, отметил Горелкин, стало для него «фатальной ошибкой».