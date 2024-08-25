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Депутат Горелкин: Telegram способен работать вне зависимости от статуса Дурова

Ведомости

Telegram способен поддерживать свою работоспособность вне зависимости от процессуального статуса основателя мессенджера Павла Дурова, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Конечно, Telegram способен поддерживать свою работоспособность вне зависимости от процессуального статуса Павла Дурова. Более того, я уверен, что его команда не окажется деморализована, а напротив: приложит все усилия, чтобы извлечь из этой ситуации максимальную пиар-выгоду», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Основные претензии к Дурову состоят в его нежелании сотрудничать с властями США, считает Горелкин. Он напомнил, что предприниматель «осмелился бросить вызов господству доллара» и сумел заинтересовать американских инвесторов в «криптовалюте нового поколения». С тех пор Дуров находится в Штатах в статусе лица, которое создает угрозу для национальной безопасности страны, указал парламентарий. Основатель мессенджера получил гражданство ОАЭ, чтобы избежать «ареста и экстрадиции», а обретение французского паспорта, отметил Горелкин, стало для него «фатальной ошибкой».

«Сейчас Павел Дуров в глазах США намного больше, чем русский выскочка, придумавший еще одну криптовалюту. Штаты бесит факт, что в итоге за деньги американских инвесторов был создан инструмент, который здорово мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство», – написал депутат. 

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 25 августа посольство России во Франции сообщило об отсутствии реакции со стороны французского руководства на запросы относительно консульского доступа к Дурову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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