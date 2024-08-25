Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

«Новые люди» призвали Ле Пен потребовать освобождения Дурова

Ведомости

Партия «Новые люди» направила лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен письмо, в котором призвала публично поддержать требование о немедленном освобождении основателя Telegram Павла Дурова, задержанного после прилета во Францию. Письмо, адресованное также лидеру фракции «Европа наций и свобод» Марко Занни, есть в распоряжении «Ведомостей».

Под обращением подписались председатель «Новых людей» Алексей Нечаев и зампред партии Александр Даванков. Они призвали французских политиков «встать на защиту принципов свободы слова» и принять участие в судьбе арестованного россиянина. «Новые люди» считают, что Дуров «не мог и не собирался» совершить те преступления, обвинения в которых ему предъявлены.

Даванков и Нечаев считают «очевидным», что арест предпринимателя является политической мерой, которая нужна для давления на политику компании, отказывающейся «нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам». Произошедшее, как полагают в партии, создает опасный международный прецедент, который «де-факто уничтожает право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах».

«Просим вас продемонстрировать пример твердости и следования политическим принципам ваших партий, публично осудив действия правительства Эммануэля Макрона. Кроме того, просим вас публично поддержать наше требование немедленного освобождения Павла Дурова из-под ареста в связи с абсурдностью предъявляемых ему обвинений», – говорится в письме.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По информации СМИ, задержание предпринимателя, у которого также есть французское гражданство, связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.

25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. По данным диппредставительства, Париж пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных