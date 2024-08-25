«Новые люди» призвали Ле Пен потребовать освобождения Дурова
Партия «Новые люди» направила лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен письмо, в котором призвала публично поддержать требование о немедленном освобождении основателя Telegram Павла Дурова, задержанного после прилета во Францию. Письмо, адресованное также лидеру фракции «Европа наций и свобод» Марко Занни, есть в распоряжении «Ведомостей».
Под обращением подписались председатель «Новых людей» Алексей Нечаев и зампред партии Александр Даванков. Они призвали французских политиков «встать на защиту принципов свободы слова» и принять участие в судьбе арестованного россиянина. «Новые люди» считают, что Дуров «не мог и не собирался» совершить те преступления, обвинения в которых ему предъявлены.
Даванков и Нечаев считают «очевидным», что арест предпринимателя является политической мерой, которая нужна для давления на политику компании, отказывающейся «нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам». Произошедшее, как полагают в партии, создает опасный международный прецедент, который «де-факто уничтожает право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах».
«Просим вас продемонстрировать пример твердости и следования политическим принципам ваших партий, публично осудив действия правительства Эммануэля Макрона. Кроме того, просим вас публично поддержать наше требование немедленного освобождения Павла Дурова из-под ареста в связи с абсурдностью предъявляемых ему обвинений», – говорится в письме.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По информации СМИ, задержание предпринимателя, у которого также есть французское гражданство, связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. По данным диппредставительства, Париж пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.