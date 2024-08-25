«Новые люди» призвали Ле Пен потребовать освобождения Дурова

24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По информации СМИ, задержание предпринимателя, у которого также есть французское гражданство, связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.