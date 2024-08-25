Маск объяснил, почему Цукерберга не задержали, как Дурова
Главу Meta (деятельность признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга не арестовывают, потому что он подчиняется требованиям западных правительств по поводу применения цензуры в его проектах. Об это заявил владелец соцсети X Илон Маск.
Так он прокомментировал пост активистки Наоми Зайбт, которая поинтересовалась причинами, по которым Цукерберг еще не был арестован за эксплуатацию детей в Instagram в отличие от задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова.
«В Instagram существует огромная проблема эксплуатации детей, но Цук не арестован, поскольку он подвергает цензуре свободу слова и предоставляет правительствам доступ к данным пользователей», – пояснил Маск.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана.
По информации СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. Дуров имеет в том числе французское гражданство.