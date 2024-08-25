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Захарова указала на молчание западных НКО после задержания Дурова

Ведомости

Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова вызвало гораздо меньший отклик со стороны западных некоммерческих организаций, чем требования России к площадке в 2018 г., заявила официальный представитель МИД РФ телеканалу RT.

Захарова напомнила, что шесть лет назад в РФ были предприняты шаги, которые были нацелены на упорядочивание работы Telegram, это было сделано в том числе по решению суда. С 1 июля 2018 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу, отмечала также в своем Telegram-канале Захарова.

Речь о лишении свободы Дурова не шла, однако решения РФ вызвали шквал «ненависти и злобы», а 26 западных НКО подписали коллективное письмо и обратились к ООН и другим структурам, добавили в ведомстве.

«Считайте, прошли – практически без нескольких часов – практически сутки с момента задержания Павла Дурова. Где все они? Где коллективные письма? Где вся их критика? Где вся их озабоченность?.. Ничего нет», – сказала представитель МИДа.

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Посольство РФ во Франции потребовало предоставить к Дурову консульский доступ, однако эти запросы игнорируются. Дуров имеет в том числе французское гражданство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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