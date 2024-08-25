Захарова указала на молчание западных НКО после задержания Дурова

Захарова напомнила, что шесть лет назад в РФ были предприняты шаги, которые были нацелены на упорядочивание работы Telegram, это было сделано в том числе по решению суда. С 1 июля 2018 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу, отмечала также в своем Telegram-канале Захарова.