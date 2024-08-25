Захарова указала на молчание западных НКО после задержания Дурова
Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова вызвало гораздо меньший отклик со стороны западных некоммерческих организаций, чем требования России к площадке в 2018 г., заявила официальный представитель МИД РФ телеканалу RT.
Захарова напомнила, что шесть лет назад в РФ были предприняты шаги, которые были нацелены на упорядочивание работы Telegram, это было сделано в том числе по решению суда. С 1 июля 2018 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу, отмечала также в своем Telegram-канале Захарова.
Речь о лишении свободы Дурова не шла, однако решения РФ вызвали шквал «ненависти и злобы», а 26 западных НКО подписали коллективное письмо и обратились к ООН и другим структурам, добавили в ведомстве.
«Считайте, прошли – практически без нескольких часов – практически сутки с момента задержания Павла Дурова. Где все они? Где коллективные письма? Где вся их критика? Где вся их озабоченность?.. Ничего нет», – сказала представитель МИДа.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Посольство РФ во Франции потребовало предоставить к Дурову консульский доступ, однако эти запросы игнорируются. Дуров имеет в том числе французское гражданство.