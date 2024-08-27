Цукерберг признал цензуру в соцсетях Meta из-за давления администрации Байдена

Кроме того, в преддверии выборов 2020 г. Meta получила предупреждение от ФБР о «возможной российской операции» по распространению дезинформации о семье Байденов и компании Burisma. Из-за этого платформа ограничивала продвижение статьи New York Post об обвинениях в коррупции, связанных с семьей на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена. После фактчекинга стало ясно, что материал не был «российской дезинформацией». Цукерберг признал, что Meta не следовало «принижать значение этой истории».