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Цукерберг признал цензуру в соцсетях Meta из-за давления администрации Байдена

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена в 2021 г. оказывала давление на Meta (деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и заставляла цензурировать контент о COVID-19. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг в письме председателю комитета палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джиму Джордану. Документ опубликован на странице комитета в X.

«В 2021 г. высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя цензурировать определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались», – заявил Цукерберг в письме от 26 августа. 

Глава Meta заявил, что решение о модерации контента в конечном счете компания приняла самостоятельно, но на фоне давления внесла изменения во внутренние правила платформы. Он добавил, что действия правительства были неправильными, и выразил сожаление, что компания «не была более откровенной в этом вопросе».

Кроме того, в преддверии выборов 2020 г. Meta получила предупреждение от ФБР о «возможной российской операции» по распространению дезинформации о семье Байденов и компании Burisma. Из-за этого платформа ограничивала продвижение статьи New York Post об обвинениях в коррупции, связанных с семьей на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена. После фактчекинга стало ясно, что материал не был «российской дезинформацией». Цукерберг признал, что Meta не следовало «принижать значение этой истории». 

Во время прошлой президентской кампании Цукерберг делал пожертвования, но в этом году он не намерен тратить деньги, сказано в письме. Признания главы Meta комитет палаты представителей назвал «большой победой свободы слова». 

Meta неоднократно критиковали за сотрудничество с американскими властями и обвиняли в цензуре. Бизнесмен Илон Маск также говорил, что компания манипулирует общественным мнением. Кроме того, в феврале 2024 г. появилась информация, что Facebook якобы ограничила распространение интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Маск назвал это «запредельным уровнем цензуры».

На фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова Маск заявил, что с Цукербергом такого не произойдет, поскольку он подчиняется требованиям западных правительств по поводу применения цензуры в его проектах и «предоставляет правительствам доступ к данным пользователей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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