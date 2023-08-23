Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением
Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) манипулирует мнением людей и поэтому не открывает исходный код своего алгоритма. Такое заявление сделал владелец X (ранее Twitter) Илон Маск.
«Facebook манипулирует общественностью почти по всему миру. Вот почему они не станут открывать исходных код своего алгоритма», – написал Маск в X.
Таким образом бизнесмен прокомментировал расследование Sky News. Издание выяснило, что Meta содействует цензуре при освещении на платформе событий вокруг референдума в Австралии, согласно которому предлагается признать аборигенов и жителей островов Торресова пролива первыми народами континента и закрепить за ними право голоса в законодательном органе.
В марте 2018 г. Маск удалил страницы своих компаний SpaceX и Tesla в Facebook. Это произошло на фоне скандала вокруг соцсети из-за того, что, как выяснила газета The New York Times (NYT), компания Cambridge Analytica занималась сбором данных пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. После этого Цукерберг дал показания конгрессу США.
Российские власти также неоднократно обвиняли Meta в манипуляциях. В сентябре 2018 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соцсеть становится «манипулятивным инструментом американских спецслужб по зачистке информационного пространства от неугодных официальному Вашингтону материалов».
В России Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена. Такое решение суд принял в марте 2022 г. из-за распространения в соцсетях корпорации материалов с призывами к насилию против российских военных. В стране также были заблокированы соцсети, принадлежащие компании, – Instagram и Facebook.