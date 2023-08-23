Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением

В марте 2018 г. Маск удалил страницы своих компаний SpaceX и Tesla в Facebook. Это произошло на фоне скандала вокруг соцсети из-за того, что, как выяснила газета The New York Times (NYT), компания Cambridge Analytica занималась сбором данных пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. После этого Цукерберг дал показания конгрессу США.