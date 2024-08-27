На всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

По данным «Общественного», взрывы этой ночью были слышны в Киеве, Кривом Роге, Хмельницкой области, на подконтрольной Украине части территории Запорожья, а также в Сумах и Ровно. В киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в регионе.