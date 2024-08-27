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На всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Ведомости

По всей Украине дважды за ночь звучал сигнал воздушной тревоги. Согласно данным карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение действует с 5:14 мск.

По состоянию на 7:00 мск сигналы перестали звучать в Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

По данным «Общественного», взрывы этой ночью были слышны в Киеве, Кривом Роге, Хмельницкой области, на подконтрольной Украине части территории Запорожья, а также в Сумах и Ровно. В киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в регионе.

26 августа Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по территории Украины. Были атакованы электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, поражение было нанесено газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивали функционирование газотранспортной системы страны.

В Кремле и Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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