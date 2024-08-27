На всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
По всей Украине дважды за ночь звучал сигнал воздушной тревоги. Согласно данным карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение действует с 5:14 мск.
По состоянию на 7:00 мск сигналы перестали звучать в Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Волынской областях.
По данным «Общественного», взрывы этой ночью были слышны в Киеве, Кривом Роге, Хмельницкой области, на подконтрольной Украине части территории Запорожья, а также в Сумах и Ровно. В киевской областной военной администрации сообщали о работе ПВО в регионе.
26 августа Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по территории Украины. Были атакованы электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, поражение было нанесено газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивали функционирование газотранспортной системы страны.
В Кремле и Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой.