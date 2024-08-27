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Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае победы на выборах

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы создаст космическую национальную гвардию в составе космических сил США. Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Детройте.

«Теперь, когда космические силы созданы и функционируют, <...> я согласен с тем, что пришло время создать космическую национальную гвардию в качестве основного боевого резерва космических сил США. Поэтому, став президентом, я подпишу исторический закон о создании космической нацгвардии», – сказал он (цитата по The Hill).

Космические силы США появились в 2019 г., во время президентства Трампа. Экс-президент США назвал это одним из самых больших своих достижений, подчеркнув, что гордится им.

В ходе выступления Трамп также пообещал создать противоракетную систему, аналогичную израильской системе ПВО «Железный купол». По его словам, у США есть технологические возможности для этого.

Заявление Трампа о планах создать космическую нацгвардию прозвучало спустя несколько месяцев после того, как администрация действующего президента США Джо Байдена выступила с инициативой включить военнослужащих нацгвардии в состав космических сил, обращает внимание The Hill.

В марте этого года Пентагон обратился к конгрессу с просьбой отменить закон, требующий одобрения губернаторов на изменения в подразделениях нацгвардии. Предложение вызвало резкую критику со стороны губернаторов и законодателей. В итоге инициативу пришлось заморозить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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