Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы создаст космическую национальную гвардию в составе космических сил США. Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Детройте.
«Теперь, когда космические силы созданы и функционируют, <...> я согласен с тем, что пришло время создать космическую национальную гвардию в качестве основного боевого резерва космических сил США. Поэтому, став президентом, я подпишу исторический закон о создании космической нацгвардии», – сказал он (цитата по The Hill).
Космические силы США появились в 2019 г., во время президентства Трампа. Экс-президент США назвал это одним из самых больших своих достижений, подчеркнув, что гордится им.
В ходе выступления Трамп также пообещал создать противоракетную систему, аналогичную израильской системе ПВО «Железный купол». По его словам, у США есть технологические возможности для этого.
Заявление Трампа о планах создать космическую нацгвардию прозвучало спустя несколько месяцев после того, как администрация действующего президента США Джо Байдена выступила с инициативой включить военнослужащих нацгвардии в состав космических сил, обращает внимание The Hill.
В марте этого года Пентагон обратился к конгрессу с просьбой отменить закон, требующий одобрения губернаторов на изменения в подразделениях нацгвардии. Предложение вызвало резкую критику со стороны губернаторов и законодателей. В итоге инициативу пришлось заморозить.