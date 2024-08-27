Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае победы на выборах

«Теперь, когда космические силы созданы и функционируют, <...> я согласен с тем, что пришло время создать космическую национальную гвардию в качестве основного боевого резерва космических сил США. Поэтому, став президентом, я подпишу исторический закон о создании космической нацгвардии», – сказал он (цитата по The Hill).