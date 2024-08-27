Politico: Макрон является активным пользователем Telegram

Макрон отверг политические мотивы в ситуации с Дуровым. По его словам, основатель Telegram был арестован в рамках продолжающегося расследования. Макрон подчеркнул, что «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, добавил французский лидер, в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.