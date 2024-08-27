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Politico: Макрон является активным пользователем Telegram

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон является активным пользователем Telegram. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного бывшего депутата.

Издание отмечает, что Telegram также широко используется как членами кабинета министров Франции, так и политическими деятелями всех уровней и партий. Особенно мессенджер популярен у сторонников Макрона.

Собеседник показал Politico переписку с французским лидером 26 августа, когда основатель мессенджера Павел Дуров уже находился под стражей. В статусе, где отображается время последнего посещения, было написано «был недавно». Это означает, что Макрон мог использовать Telegram в течение последних нескольких суток.

Представитель французского правосудия, не работающий над делом, рассказал, что претензии в Telegram связаны с нежеланием команды мессенджера сотрудничать с властями.

Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ писали, что его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.

Макрон отверг политические мотивы в ситуации с Дуровым. По его словам, основатель Telegram был арестован в рамках продолжающегося расследования. Макрон подчеркнул, что «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, добавил французский лидер, в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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