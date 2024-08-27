Politico: Макрон является активным пользователем Telegram
Президент Франции Эммануэль Макрон является активным пользователем Telegram. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного бывшего депутата.
Издание отмечает, что Telegram также широко используется как членами кабинета министров Франции, так и политическими деятелями всех уровней и партий. Особенно мессенджер популярен у сторонников Макрона.
Собеседник показал Politico переписку с французским лидером 26 августа, когда основатель мессенджера Павел Дуров уже находился под стражей. В статусе, где отображается время последнего посещения, было написано «был недавно». Это означает, что Макрон мог использовать Telegram в течение последних нескольких суток.
Представитель французского правосудия, не работающий над делом, рассказал, что претензии в Telegram связаны с нежеланием команды мессенджера сотрудничать с властями.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ писали, что его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.
Макрон отверг политические мотивы в ситуации с Дуровым. По его словам, основатель Telegram был арестован в рамках продолжающегося расследования. Макрон подчеркнул, что «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, добавил французский лидер, в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.