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В Техасе приостановили программу Байдена по легализации мигрантов в США

Ведомости

Федеральный суд в Техасе приостановил программу администрации президента Джо Байдена, которая дает супругам граждан США возможность получения гражданства по упрощенной модели, сообщает Associated Press.

Отмечается, что постановление суда было выпущено после того, как 16 штатов, включая Техас, подали иск против этой программы, они указали на то, что легальный статус в США могут получить около 500 000 незаконных мигрантов, а также порядка 50 000 их детей, обвинив конгресс в преследовании собственных «политических целей». По информации агентства, постановление суда будет действовать в течение двух недель с возможностью продления.

Как отмечает AP, постановление суда вызвало широкую волну критики со стороны правозащитных групп.

«Решение суда о том, чтобы остановить программу, является разрушительным для тысяч техасских семей, которые могли бы извлечь выгоду из этой программы», – сказала Джессика Сиснерос, адвокат правозащитной организации Техасский совет по иммиграционному праву.

Программа еще на стадии принятия вызывала много споров, указывает AP, так как миграционная политика остается одной из самых важных тем предвыборных гонок кандидатов в президенты.

18 июня президент США Байден объявил об изменениях процесса получения легального статуса для состоящих в браке с американскими гражданами иммигрантов, проживающих на территории страны в течение долгого времени. Как отмечает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отрицала, что администрация решила принять указанные меры исключительно из-за предстоящих президентских выборов.

Суть программы заключается в том, что супруги и дети граждан США могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство, не выезжая из США, что избавит их от потенциально длительного процесса и разделения семей. Reuters отмечало, что запланированная Байденом программа легализации может усилить его предвыборный посыл о том, что он поддерживает более гуманную иммиграционную систему, и показать, чем он отличается от бывшего президента США Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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