В Техасе приостановили программу Байдена по легализации мигрантов в США

Суть программы заключается в том, что супруги и дети граждан США могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство, не выезжая из США, что избавит их от потенциально длительного процесса и разделения семей. Reuters отмечало, что запланированная Байденом программа легализации может усилить его предвыборный посыл о том, что он поддерживает более гуманную иммиграционную систему, и показать, чем он отличается от бывшего президента США Дональда Трампа.