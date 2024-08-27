Песков назвал запрет УПЦ на Украине нападением на свободу вероисповедания
Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает проявлять свою сущность.
«Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству, очевидно, порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике, у нас в данном случае очевидно», – сказал Песков.
20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В основном, документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, он вступит в силу через 30 дней после подписания.
В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея.