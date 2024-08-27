Песков назвал запрет УПЦ на Украине нападением на свободу вероисповедания

«Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству, очевидно, порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана. Ну и отношение, конечно же, как к совершенно недопустимой практике, у нас в данном случае очевидно», – сказал Песков.