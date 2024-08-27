Зеленский назвал пинг-понгом диалог с Западом о дальнобойных ракетах
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сравнил с пинг-понгом общение с Западом на тему применения дальнобойного оружия для ударов по России. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Олимпиада прошла, пинг-понг остался», – сказал Зеленский.
По его словам, западные партнеры стараются не говорить с ним на эту тему, но он сам поднимает этот вопрос.
23 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США готовят почву для единовременного снятия всех ограничений для ВСУ на использование американского оружия. По его словам, с Вашингтоном сложно выстраивать диалог из-за непредсказуемости действий США и отсутствия полного доверия к их политике.
На сегодняшний день Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Украина добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по России, но в Вашингтоне не дают согласие на это из-за риска эскалации.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.