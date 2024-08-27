Зеленский назвал пинг-понгом диалог с Западом о дальнобойных ракетах

На сегодняшний день Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Украина добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по России, но в Вашингтоне не дают согласие на это из-за риска эскалации.