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Зеленский назвал пинг-понгом диалог с Западом о дальнобойных ракетах

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сравнил с пинг-понгом общение с Западом на тему применения дальнобойного оружия для ударов по России. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Олимпиада прошла, пинг-понг остался», – сказал Зеленский.

По его словам, западные партнеры стараются не говорить с ним на эту тему, но он сам поднимает этот вопрос.

23 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США готовят почву для единовременного снятия всех ограничений для ВСУ на использование американского оружия. По его словам, с Вашингтоном сложно выстраивать диалог из-за непредсказуемости действий США и отсутствия полного доверия к их политике.

На сегодняшний день Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Украина добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по России, но в Вашингтоне не дают согласие на это из-за риска эскалации.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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