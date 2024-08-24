Зеленский сообщил о первом применении ракеты-дрона «Паляница»

23 августа стало известно, что США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. По словам неназванных официальных лиц, поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды. Затем в Латвии сообщили, что республика отправит на Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотных летательных аппаратов.