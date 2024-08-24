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Зеленский сообщил о первом применении ракеты-дрона «Паляница»

Ведомости

Украина впервые применила новую ракету-дрон «Паляница» против российских сил, сообщил президент республики Владимир Зеленский. Его слова приводит «Униан».

«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Совершенно нового класса оружия – украинской ракеты-дрона "Паляниці"», – сказал Зеленский.

Позднее в тот же день глава государства рассказал о преимуществах нового вооружения. По его словам, «Паляница» намного быстрее и мощнее других украинских дальнобойных дронов. Зеленский анонсировал также появление других «очень мощных и дальнобойных» ракет.

23 августа стало известно, что США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. По словам неназванных официальных лиц, поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды. Затем в Латвии сообщили, что республика отправит на Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотных летательных аппаратов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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