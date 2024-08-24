Зеленский сообщил о первом применении ракеты-дрона «Паляница»
Украина впервые применила новую ракету-дрон «Паляница» против российских сил, сообщил президент республики Владимир Зеленский. Его слова приводит «Униан».
«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Совершенно нового класса оружия – украинской ракеты-дрона "Паляниці"», – сказал Зеленский.
Позднее в тот же день глава государства рассказал о преимуществах нового вооружения. По его словам, «Паляница» намного быстрее и мощнее других украинских дальнобойных дронов. Зеленский анонсировал также появление других «очень мощных и дальнобойных» ракет.
23 августа стало известно, что США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. По словам неназванных официальных лиц, поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды. Затем в Латвии сообщили, что республика отправит на Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотных летательных аппаратов.